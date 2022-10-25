كونتي: لا نفكر في انتقالات توتنهام الشتوية حاليا

المصدر: د ب أ

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أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم إن تركيزه في توتنهام ينصب على الوقت الحالي، وبذلك بعدما رفض التحدث عن خطط الفريق لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توتنهام يستضيف سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء، ويعرف الفريق أن الفوز في هذه المباراة، التي تقام ضمن منافسات المجموعة الرابعة، سيؤهله إلى دور الـ16.

ويدخل توتنهام المباراة عقب هزيمتين متتاليتين والعديد من الإصابات، والتي بسببها تم استجواب المدرب الإيطالي بشأن ما إذا كان دخول توتنهام بقوة في سوق الانتقالات الشتوية يمكنه أن يجعل الفريق يقدم أداء جيدا في النصف الثاني من الموسم.

وقال كونتي :"أعتقد أن النادي يعلم جيدا أهمية التعاقد مع لاعبين مهمين، لاعبين جيدين في يناير. لست الشخص الذي يفترض عليه أن يشرح هذا للنادي".

وأكد :"نريد أن ننهي مبارياتنا بأفضل طريقة ممكنة قبل كأس العالم. أولوياتي حاليا ليست يناير، ولكن أن ننهي مبارياتنا بأفضل طريقة ممكنة قبل كأس العالم".

وتحدث كونتي في الأسابيع الأخيرة عن العملية التي يسعى من خلالها توتنهام لكي يصبح منافسا كبيرا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال.

ويدرك كونتي /53 عاما/ أن توتنهام أمامه فرصة هذا الموسم، خاصة وأن تشيلسي ومانشستر يونايتد تحت قيادة جديدة ويبدو أنهما في مرحلة انتقالية.

ولكن كونتي دحض هذا المفهوم ورفض فرصة التحدث عن خططه طويلة الأمد.

وقال :" يجب أن نركز على الوضع الحالي وأن نبذل أقصى ما بوسعنا".

وأردف :" هذا الموسم سيكون أكثر صعوبة من الموسم الماضي لأنه بعد فترة الانتقالات أنفقت العديد من الأندية أموالا كثيرة".

وأوضح :"يجب عليك أن تواجه الكثير من الفرق الكبيرة. بكل تأكيد سيكون هناك الوقت للتحدث مع النادي. لفهم ما هو أفضل حل متاح لنا".

وأكد :" هذا ليس الوقت المناسب للرد. منذ تشرين الثاني/نوفمبر، الآن وبعد عام فهمت الكثير من الأشياء. اللحظة الأولى بالنسبة لي كان من الصعب للغاية تفهمها".



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