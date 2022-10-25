هازارد: حان الوقت لفوز منتخب بلجيكا بلقب لإثبات أننا الجيل الذهبي

المصدر: د ب أ

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يرى البلجيكي الدولي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني أن منتخب بلاده في حاجة للفوز بلقب بطولة كبرى لتأكيد مكانة الجيل الذهبي الذي يحمل راية البلاد منذ نحو عقد من الزمان.

ويضم المنتخب البلجيكي مجموعة من أبرز نجوم الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم هازارد والحارس تيبو كورتو، زميله في النادي الملكي، وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وحل منتخب بلجيكا في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات في خمسة من الأعوام السبعة الماضية، لكن هذه الزعامة لم تؤت ثمارها خلال البطولات.

وخرج منتخب بلجيكا من دور الثمانية في أخر نسختين من كأس أمم أوروبا، وخرج من الدور ذاته في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يبلغ الفريق المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018 لكنه خسر على يد فرنسا.

وأكد هازارد أن منتخب بلاده يسعى للوصول إلى ابعد مدى في مونديال قطر.

وقال نجم ريال مدريد للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء "هناك دائما حديث عن الجيل الذهبي، لكن هناك بعض الحقيقة في ذلك".

وأوضح هازارد الذي ندرت مشاركاته مع الريال هذا الموسم "لقد قضينا حوالي عشرة أعوام معا، الآن لدينا لاعبين يافعين بدأوا في الظهور".

وتابع "لدينا جيل مذهل من اللاعبين لكننا لم نفز بأي شيء بعد، إذا أردنا حقا أن يطلق علينا اسم الجيل الذهبي، فهذا الشيء الوحيد الذي علينا القيام به".

وأشار "خبرتنا الجماعية بالتأكيد ساعدتنا في البطولات السابقة ، أتمنى أن يستمر الوضع على ما هو عليه لبعض الوقت".

وشارك هازارد في 122 مباراة مع منتخب بلجيكا ليحتل المرتبة الرابعة في قائمة اللاعبين الأكثر تمثيلا لبلاده خلف يان فيرتونخن الذي خاص 141 مباراة واكسيل فيتسل الذي شارك في 126 مباراة وتوبي الدرفيريلد الذي مثل منتخب بلجيكا في 123 مباراة.



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