مدرب أياكس يدعو فريقه للثقة بالنفس قبل مواجهة ليفربول

المصدر: رويترز

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‬دعا ألفريد شرودر مدرب أياكس أمستردام فريقه للثقة بالنفس إذا أراد التغلب على ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء للحفاظ على آماله الضئيلة في التأهل لمراحل خروج المغلوب.

ويحتاج أياكس للفوز بهدفين على ليفربول في أمستردام بالجولة الخامسة لمباريات المجموعة الأولى ليحظى بأي فرصة للتأهل.

لكنه سينتظر نتائج لقاءات الجولة الأخيرة لدور المجموعات الأسبوع المقبل عندما يلعب ليفربول ضد نابولي ويواجه أياكس نظيره جلاسكو رينجرز متذيل المجموعة.

وقال شرودر للصحفيين اليوم الثلاثاء "الأمر يتعلق بالنقاط. يجب أن نظهر ثقتنا في قدرتنا على التأهل. إذا أردنا اللعب في هذه المرحلة فعلينا أن نظهر ذلك بشجاعة وشراسة.

"علينا إظهار المزيد من الشجاعة. علينا أن نركض بحرية في الوقت المناسب".

ويدخل أياكس المباراة بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية في دوري أبطال أوروبا بعدما خسر 2-1 من ليفربول على ملعب آنفيلد في سبتمبر أيلول الماضي قبل أن يتلقى هزيمتين ساحقتين أمام نابولي بنتيجة 6-1 على ملعبه و4-2 خارج أرضه.

وقال شرودر "نعلم أن ليفربول فريق رائع لكننا نحتاج للقيام بأشياء أفضل خاصة في الاستحواذ على الكرة مقارنة بما فعلناها في آنفيلد. يتعين علينا أيضا القيام بالأشياء بشكل أفضل حين لا تكون الكرة معنا.

"حين استحوذنا على الكرة أمام نابولي، كنا رائعين وصنعنا الفرص أيضا لكن علينا التحسن دفاعيا وهذا سيكون مهما".

وأكد شرودر أنه شاهد خسارة ليفربول المفاجئة مطلع الأسبوع في ضيافة نوتنجهام فورست لكنها لا تعني شيئا قائلا "كان بوسعهم الفوز 6-1 في تلك المباراة.

"يلعب هذا الفريق بجودة عالية وأظهر ذلك هذا الموسم بالفعل في مباراته أمام مانشستر سيتي على سبيل المثال".

وسيكون التعادل كافيا لتأهل ليفربول وإقصاء أياكس من دوري أبطال أوروبا.

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