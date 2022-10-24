غوارديولا يطالب هالاند بالتوقف عن تناول الطعام خلال فترة كأس العالم

المصدر: رويترز

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مازح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه إرلينج هالاند قائلا إنه يريد منه التخلي عن تناول الطعام والشراب خلال فترة توقف الموسم أثناء إقامة كأس العالم، للعودة بصحة جيدة لقيادة الفريق في رحلة البحث عن الألقاب في النصف الثاني من الموسم.

ولن يشارك النرويجي هالاند، الذي سجل 22 هدفا في 15 مباراة في كل المسابقات مع سيتي حتى الآن، في نهائيات قطر التي ستقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر ، بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل للبطولة.

وقال غوارديولا اليوم الاثنين للصحفيين "(هالاند) سيكون في ماربيا (بإسبانيا) أو في النرويج. سيتوقف مدى تألقه في النصف الثاني من الموسم بسلوكه في ماربيا. نأمل ألا يأكل ويشرب كثيرا وأن يعود (للفريق) بكامل لياقته.

"هو ذكي للغاية. جزء من ذلك يرتبط بطريقة عمله. هو أول من يصل (للمران) وأخر من يرحل...يعتني بجسده بشكل مثالي. تعلم جيدا كيفية العيش كرياضي محترف، ولديه الرغبة لأن يصبح أفضل.

"لم أكن أعرف مدى براعته في التحرك في المساحات الصغيرة في منطقة الجزاء، إنه يسجل كثيرا من داخل المنطقة. هو يبتعد عن مناطق اللعب لكي يكون قريبا من المرمى، وهذه اللحظات ليست سهلة للمهاجم".

ويلعب سيتي ضد نادي هالاند السابق، بروسيا دورتموند، غدا الثلاثاء، ويحتاج للتعادل في ملعب ضيفه، لكي يحظى بصدارة المجموعة السابعة، بعدما ضمن تأهله لدور 16.

وتأهل فريق جوارديولا لمراحل خروج المغلوب، قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات، بعدما جمع عشر نقاط من أربع مباريات، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بسبع نقاط.

وفي مباراة الذهاب، سجل هالاند هدفا بهلوانيا في الدقائق الأخيرة ليحول سيتي خسارته لفوز بنتيجة 2-1، ليشيد مدرب دورتموند إيدن ترزيتش بالمهاجم النرويجي الذي سجل 86 هدفا خلال 89 مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وقال ترزيتش للصحفيين "هناك مشاعر إيجابية وجيدة عندما نفكر في إرلينج. لم يكن لاعبا لامعا فحسب، بل كان شخصا رائعا حقا داخل غرفة الملابس وفي ملعب التدريب.

"أعتقد أنه كان من الرائع له أن يلعب في دورتموند، وكان من الرائع لنا أيضا أن يلعب معنا.

"لكنه الآن يلعب لمانشستر سيتي ويسجل الأهداف بقميص مختلف، وعلينا إيقافه في مباراة الغد".

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