جدارية عملاقة للاحتفال بالمحارب "مارادونا" في بوينس أيرس

المصدر: رويترز

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رسم فنان أرجنتيني جدارية ضخمة لإحياء ذكرى ميلاد أسطورة كرة القدم الراحل دييجو مارادونا، حيث كان سيكمل عامه 62 نهاية أكتوبر الجاري.

ورسم الفنان مارتن رون على الجدار الذي تبلغ مساحته 1600 متر مربع في قلب المدينة صورة لمارادونا الفائز بكأس العالم، استنادا لصورة يحفز فيها لاعبي الفريق خلال نهائي كأس العالم 1990 ضد ألمانيا، والذي خسرته الأرجنتين.

وقال رون البالغ عمره 41 عاما لرويترز "نحن نعلم بالفعل أنه كان أفضل لاعب في العالم، ولكن كيف كان كشخص؟ كان محاربا، لقد واجه الصعاب، حتى وهو مصاب كليا، لقد وقف ضد كل ما واجهه".

وتوفي مارادونا بعدما أصيب بنوبة قلبية عن 60 عاما، في أواخر عام 2020، مما أدى إلى فترة حداد على مستوى البلاد للنجم المثير للمشاكل الذي كان يوقره الملايين.

وسيستغرق رسم الجدارية التي أوشكت على الانتهاء نحو 25 يوما من العمل لرون وفريقه المكون من سبعة فنانين، وتم استخدام 800 لتر من الطلاء. وقال رون إنها أكبر جدارية لمارادونا على الإطلاق، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 45 مترا وهي مماثلة في الارتفاع لتمثال الحرية في نيويورك.

وأضاف رون ثلاث نجوم إلى الجدارية، تمثل فوز الأرجنتين بكأس العالم مرتين عامي 1978 و1986، بالإضافة لما يأمل أن تحققه بلاده هذا العام خلال نهائيات بطولة قطر 2022.

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