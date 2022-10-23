ريال مدريد يعزز صدارته بثلاثية في مرمى إشبيلية

المصدر: د ب أ

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عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه إشبيلية 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 11 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي سيكون لديه فرصة لتقليص الفارق مجدداً حينما يلعب غدا الأحد مع أتلتيك بلباو.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا مودريتش، قبل أن يدرك إيريك لاميلا التعادل لإشبيلية في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 79 سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال، قبل أن يختتم فيدريكو فالفيردي ثلاثية فريقه في الدقيقة 81.

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