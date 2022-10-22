ليون يقتنص فوزا مثيرا من مونبلييه بالدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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اقتنص أولمبيك ليون فوزا مثيرا من مضيفه مونبلييه 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم حسام عوار بهدف لليون في الدقيقة 33 لكن إيلي واهي أدرك التعادل لمونبلييه في الدقيقة 70.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سينالي ديوماندي لاعب ليون في الدقيقة 74 وستيفي مافيديدي لاعب مونبلييه في الدقيقة 75.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة خطف الكسندر لاكازيت هدف الفوز القاتل لليون.

الفوز رفع رصيد ليون إلى 17 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مونبلييه عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

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