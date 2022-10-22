كلوب عن هزيمة ليفربول أمام نوتنجهام فورست : لا نلوم إلا أنفسنا

المصدر: د ب أ

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قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن فريقه لا يلوم إلا نفسه في خسارته أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبسؤاله حول من يمكن لومه على عدم إنهاء الهجمات بشكل جيد قال كلوب: "لا يوجد الكثير هناك، نحن فقط من يلام على ذلك".

وأضاف: "لهذا السبب عليك أن تشعر بذلك، إنها ضربة كبيرة لأننا أردنا الحصول على النقاط الثلاث".

وتابع كلوب : "لا يمكنني تبرير النتيجة، ليس حقا، هذه المباراة حسمت في ستة أو سبعة مواقف، الكرات الثابتة التي استفادوا منها ولم نستفد منها نحن، كانت مباراة صعبة".

من جانبه قال ستيف كوبر مدرب نوتنجهام: "هذا فوز رائع، أن تحقق ذلك على حساب ليفربول فأنت بحاجة لأن تلعب بشكل جيد وأن تحظى بفرص كبيرة".

وأضاف: "لقد كنا في سلسلة سيئة من النتائج لكن ذلك فوز عظيم ولم نحصل حتى الآن على رصيد النقاط الذي كنا نأمل به، أتمنى أن تكون تلك بداية التحول للأفضل وأن نتحكم في ذلك".

وتجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع، فيما رفع نوتنجهام رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).





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