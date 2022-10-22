بايرن يستعيد وصافة البوندسليجا ودورتموند يضرب بقوة

المصدر: د ب أ

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استعاد بايرن ميونخ حامل اللقب، وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بتغلبه على مضيفه هوفنهايم 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من البوندسليجا.

واستعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات واكتسح ضيفه شتوتجارت 5 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على ضيفه فيردر بريمن 2 /صفر وتعادل أوجسبورج مع ضيفه لايبزج 3 /3 وباير ليفركوزن مع ضيفه فولفسبورج 2 /2.

ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يونيون برلين المتصدر ، والذي يلاقي مضيفه بوخوم غدا الأحد.

وتقدم بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، حسم بايرن ميونخ فوزه على هوفنهايم منذ الشوط الأول، حيث تقدم الصاعد جمال موسيالا بهدف في الدقيقة 18 ثم أضاف المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وسجل بايرن فوزه السادس مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، تقمص النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام دور البطولة وسجل هدفين لدورتموند خلال فوزه الساحق بخماسية على ضيفه شتوتجارت.

وافتتح جود بيلينجهام التسجيل لدورتموند بعد مضي دقيقتين من البداية ثم أضاف نيكلاس سولي الهدف الثاني في الدقيقة 13 وتبعه الأمريكي جيوفاني ريينا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وبعد مضي ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز بيلينجهام الهدف الثاني له والرابع لدورتموند قبل أن يختتم الصاعد يوسوفا موكوكو التسجيل في الدقيقة 72.

وحقق دورتموند فوزه الأول بعد الخسارة أمام مضيفه كولن 2 /3 ثم تعادله مع ضيفه بايرن ميونخ 2 /2 قبل الخسارة أمام مضيفه يونيون برلين صفر/ 2.

وسجل دورتموند فوزه السادس مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم.



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