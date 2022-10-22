هالاند ودي بروين يقودان سيتي للفوز على برايتون

المصدر: رويترز

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سجل إرلينج هالاند هدفين وأضاف كيفين دي بروين هدفا رائعا في الشوط الثاني ليفوز مانشستر سيتي 3-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الانتصار رصيد سيتي صاحب المركز الثاني إلى 27 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال المتصدر الذي يلعب في ضيافة ساوثامبتون يوم الأحد. ويحتل برايتون المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وسجل هالاند للمرة السابعة على التوالي على ملعبه في جميع المسابقات، ليمنح سيتي التقدم في منتصف الشوط الأول ثم سدد ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 44 بعدما اعتبر حكم الفيديو المساعد أن برناردو سيلفا تعرض لخطأ من لويس دنك مدافع برايتون.

واستحق برايتون هدفه الوحيد في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما سدد لياندرو تروسارد كرة قوية من حافة منطقة الجزاء في شباك الحارس إيدرسون.

وكاد تروسارد أن يحرز هدف التعادل عندما أطلق تسديدة قوية من الجانب الأيسر لكن هذه المرة تفوق إيدرسون وحولها إلى ركلة ركنية.

وقضى دي بروين قائد سيتي على آمال الفريق الزائر وسجل الهدف الثالث بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

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