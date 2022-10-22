رايو فاييكانو يكتسح قادش بخماسية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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اكتسح رايو فاييكانو ضيفه قادش 5 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بالازون لفاييكانو في الدقيقة 44، قبل أن يضيف ألفارو جارسيا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 53 سجل فلوريان ليجويني الهدف الثالث للفريق المضيف، قبل أن يضيف سيرخيو كامييو الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وسجل إيفان باليو لاعب فاييكانو الهدف الوحيد لقادش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82، قبل أن يعود ليجويني ويسجل الهدف الثاني له والخامس لفاييكانو في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة تعرض ثلاثة لاعبين للطرد، منهم اثنان من لاعبي قادش وهم إسحاق كارسيلين وروبين ألكاراز في الدقيقتين 42 و61، فيما تعرض راندي نتيكا لاعب فاييكانو للمصير ذاته في الدقيقة 87.

ورفع فاييكانو رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد قادش عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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