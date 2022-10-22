قرعة دور المجموعات لكأس العالم للكرة النسائية 2023

المصدر: رويترز

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فيما يلي تفاصيل قرعة دور المجموعات في النسخة التاسعة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسائية 2023 التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا ما بين 20 يوليو و20 أغسطس.

المجموعة الأولى



نيوزيلندا

النرويج

الفلبين

سويسرا

المجموعة الثانية



أستراليا

أيرلندا

نيجيريا

كندا

المجموعة الثالثة



إسبانيا

كوستاريكا

زامبيا

اليابان

المجموعة الرابعة



إنجلترا

فريق من ملحق التصفيات

الدنمرك

الصين

المجموعة الخامسة



الولايات المتحدة

فيتنام

هولندا

فريق من ملحق التصفيات

المجموعة السادسة



فرنسا

جاميكا

البرازيل

فريق من ملحق التصفيات

المجموعة السابعة



السويد

جوب افريقيا

إيطاليا

الأرجنتين

المجموعة الثامنة



ألمانيا

المغرب

كولومبيا

كوريا الجنوبية

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