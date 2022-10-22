يويفا يعاقب يونيون برلين ومالمو بسبب شغب الجماهير

المصدر: د ب أ

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس الجمعة، حرمان يونيون برلين الألماني من جماهيره في آخر مباراة له خارج ملعبه في دور المجموعات للدوري الأوروبي، بسبب سوء سلوك الجماهير في المباراة أمام مالمو السويدي.

ولن يتمكن النادي الألماني من بيع تذاكر مباراته أمام رويال يونيون سان خيلويزي البلجيكي في الثالث من نوفمبر المقبل، بجانب تغريمه 40 آلف يورو (39 آلف و450 دولار) بعد استخدام جماهيره الألعاب النارية والتسبب في أضرار، خلال المباراة أمام مالمو يوم السادس من أكتوبر الجاري.

كما ألزم يويفا، يونيون برلين بالتواصل مع مالمو في غضون 30 يوما للتوصل إلى تسوية عن الأضرار التي تسببت فيها الجماهير، مثل تحطيم المقاعد.

وسيضطر مالمو لدفع إجمالي 74 آلف و750 يورو بسبب شغب الجماهير واستخدام الألعاب النارية، بجانب أنماط أخرى من السلوك غير اللائق.

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