جافي يفوز بجائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب شاب في 2022

المصدر: د ب أ

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نجح لاعب الوسط الإسباني الشاب جافي، نجم برشلونة، في إضافة جائزة "الفتى الذهبي" لجائزة "كوبا" التي حصل عليها أوائل الاسبوع، وذلك على خطى زميله في الفريق الكتالوني بيدري، الذي حصل على الجائزتين في نفس العام.

وتنافس اللاعب البالغ من العمر 18 عاما على الجائزة مع الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد الإٍباني وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني والإنجليزي جود بلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند، للفوز بجائزة كوبا، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم في فئة أقل من 21 عاما في حفل جوائز الكرة الذهبية يوم الاثنين الماضي.

وتم الكشف في مؤتمر صحفي عقد في مدينة باليرمو الإيطالية، اليوم الجمعة، أن جافي تغلب على 19 منافسا آخرين للفوز بجائزة "الفتى الذهبي" والتي تتبع نفس قواعد جائزة "كوبا".

وأصبح جافي ثالث لاعب من برشلونة يفوز بالجائزة، بعدما فاز بها ميسي عام 2005 وبيدري في عام 2021.

وأصبح اللاعب الشاب محور الاهتمام في الفريق الأول في برشلونة، بعدما سجل هدفين وصنع ستة أهداف وشارك في 34 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي.

وبفضل هذا الأداء انضم جافي للمنتخب الإسباني حيث شارك في 12 مباراة وأصبح أصغر لاعب يمثل المنتخب الإسباني الأول حينما شارك للمرة الأولى في أكتوبر من العام الماضي.

وتواجد أربعة لاعبين من برشلونة في الترشيحات، حيث انضم كل من أنسو فاتي ونيكو جونزاليس إلى بيدري وجافي في الترشيحات النهائية التي شهدت تواجد 20 لاعبا.

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