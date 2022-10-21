أيندهوفن الهولندي في قفص الاتهام بعد مواجهة أرسنال بالدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

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بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في اتخاذ إجراءات تأديبية بحق نادي أيندهوفن الهولندي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام أرسنال الإنجليزي صفر / 1 في الدوري الأوروبي بملعب "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن.

وسجل السويسري جرانيت شاكا هدف المباراة الوحيد ليحقق الفريق الإنجليزي الفوز ويتأهل لمرحلة خروج المغلوب بالمسابقة،

ويحتاج لنقطة واحدة فقط من آخر مباراتين لضمان الصدارة والتأهل لدور الستة عشر.

ويواجه أيندهوفن عقوبات محتملة بعد أن وجهت إليه أربع تهم ومنها إلقاء المقذوفات من جانب جماهيره وإطلاق الألعاب النارية مما تسبب فى إلحاق أضرار وإثارة شغب جماهيري.

وبعد صافرة نهاية المباراة، حدثت أعمال شغب من جانب جماهير أيندهوفن، وقيل إنهم قاموا بتخريب المقاعد وإلقاء المقذوفات النارية على جماهير أرسنال، الأمر الذي أدى إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب.

وأوضح (يويفا) أن لجانه التأديبية ستبت في الأمر في الوقت المناسب.

ويحتل أيندهوفن المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط خلف أرسنال، ويلعب الطرفان معا في مباراة العودة الاسبوع المقبل.

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