برشلونة يحسم موقعة فياريال بثلاثية ويعتلي وصافة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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فاز برشلونة على ضيفه فياريال 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر وغريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة.

على الجانب الأخر تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 30 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 38 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة.

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