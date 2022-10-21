فولهام يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق فولهام على ضيفه أستون فيلا 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف فولهام هاريسون ريد في الدقيقة 36 ،وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، وتيورن منجس، لاعب أستون فيلا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة طرد دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا في الدقيقة62.

ورفع فولهام رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر، وتوقف رصيد أستون فيلا عند تسع نقاط في المركز السابع عشر.

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