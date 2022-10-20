تشاكا يهدي أرسنال الفوز على أيندهوفن بالدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل أرسنال لمرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعدما هز جرانيت تشاكا الشباك في الشوط الثاني ليفوز أرسنال 1-صفر على أيندهوفن على ملعب الإمارات اليوم الخميس.

ويعني الفوز بهذه المباراة، التي أعيد ترتيب موعدها بعد تأجيلها الشهر الماضي لوفاة الملكة إليزابيث، أن أرسنال سينهي دور المجموعات في المركز الأول أو الثاني بالمجموعة الأولى بعد أن حافظ على بدايته المثالية بعد أربع مباريات.

عانى أصحاب الأرض من شوط أول محبط حيث سيطروا على مجريات المباراة وأطلقوا تسع تسديدات مقابل تسديدة وحيدة للفريق الهولندي لكنهم أخفقوا في صناعة فرص واضحة. (

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز