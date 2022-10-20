بعد نشوة الانتصار على السيتي.. كلوب سعيد بالفوز على وستهام

المصدر: رويترز

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أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بقدرة فريقه على حصد ثلاث نقاط أمام وستهام يونايتد الليلة الماضية، لمواصلة الأداء القوي بعد الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

ومنحت ضربة رأس من داروين نونيز، أول أهدافه في ملعب أنفيلد، الفوز لليفربول 1-صفر، ليتقدم للمركز السابع في ترتيب الدوري بعد بداية مضطربة للموسم.

وفي حين أن الفوز على سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب كان بمثابة رد فعل مثير للإعجاب، فإن الفوز على وستهام كان أقل إثارة، ولكنه مهم بنفس القدر للحفاظ على الزخم.

وتصدر نونيز عناوين الصحف لكن الحارس أليسون، الذي ساهم بتمريرته الطويلة في هدف الفوز الذي سجله محمد صلاح ضد سيتي يوم الأحد الماضي، تصدى لركلة جزاء حاسمة في الشوط الأول من جارود بوين الذي تعرض لخطأ من جو جوميز.

كما أنقذ جيمس ميلنر تسديدة حاسمة في وقت متأخر ليحرم توماس سوتشيك من هدف التعادل.

وقال كلوب للصحفيين "في النهاية كنا بحاجة إلى أليسون والإصبع الكبير لقدم ميلنر. كنا بحاجة إلى شيئين. بشكل عام أعتقد أنها ثلاث نقاط مستحقة". "إنها فترة مهمة وصعبة للغاية لجميع الفرق، لذلك عليك تحقيق نتائج جيدة والآن في غضون ثلاثة أيام ننتظر معركة تالية بالفعل (على ملعب نوتنغهام فورست). هذا هو الوضع وفي الوقت الحالي كل شيء على ما يرام".

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