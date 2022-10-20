برنتفورد يفرض التعادل السلبي على تشيلسي

المصدر: د ب أ

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فرض برنتفورد المفعم بالحيوية التعادل السلبي على ضيفه تشيلسي اليوم الأربعاء لينهي مسيرة الانتصارات المتتالية للفريق الزائر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عند أربع مباريات.

وكان إيفان توني، مهاجم برنتفورد الساعي لمقعد في تشكيلة إنجلترا خلال كأس العالم، مصدر ازعاج لدفاع تشيلسي وسنحت له فرصة للتسجيل في الدقيقة التاسعة لكن حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا تصدى لها ببراعة.

وكاد برايان مبيومو أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الضيافة في بداية الشوط الثاني لكن تسديدته ذهبت باتجاه حارس مرمى تشيلسي المتألق.

وغابت عن المحاولات الهجومية لتشيلسي الجدية الكافية. وتصدى حارس مرمى برنتفورد لتسديدة من قائد تشيلسي سيزار أزبليكويتا في الشوط الأول وأبعد محاولة من كاي هافرتس في الدقيقة 69.

وأنهى تشيلسي المباراة بقوة، إذ تصدى رايا لمحاولة خطيرة من البديل كريستيان بوليسيتش في آخر خمس دقائق، لكن برنتفورد تماسك ليحافظ على التعادل.

وقاد ميجيل ألميرون مهاجم نيوكاسل يونايتد فريقه للفوز على إيفرتون بهدف رائع في الشوط الأول 1-صفر.

وأطلق ألميرون لاعب منتخب باراجواي تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العاليا للمرمى بعد مرور نصف ساعة تقريبا ليحقق صاحب الأرض والمركز السادس انتصاره الرابع في الموسم ويرفع رصيده إلى 18 نقطة من 11 مباراة.

وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لإيفرتون الذي دفع بالمهاجم دومينيك كالفرت-لوين في التشكيلة الأساسية لأول مرة هذا الموسم لكنه افتقر إلى الجودة لإزعاج أصحاب الأرض.

وسدد جاكوب ميرفي جناح نيوكاسل أعلى العارضة من عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يسدد كالفرت-لوين ضربة رأس إثر ركلة ركنية كانت فرصة إيفرتون الحقيقية الوحيدة.

وأطلق برونو جيمارايش تسديدتين بعيدا عن القائم بعد دقائق من الهدف الاول حيث كان من الممكن أن ينهي الشوط الأول بأكثر من هدف قبل أن يفقد معظم الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني لكنه لم يبد أبدا وكأنه سيستقبل أهدافا.

ويسافر نيوكاسل إلى توتنهام هوتسبير لخوض مباراته المقبلة يوم الأحد بعد أن يستضيف إيفرتون المتعثر للغاية، الذي تراجع في ترتيب جدول المسابقة، كريستال بالاس في اليوم السابق.

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