بنزيمه يقود الريال لعبور إلتشي بثلاثية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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احتفل النجم الفرنسي كريم بنزيمه بتتويجه مؤخرا بجائزة (الكرة الذهبية)، التي حصل عليها من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية كأفضل لاعب في العالم هذا العام، وقاد فريقه ريال مدريد للفوز 3 / صفر على مضيفه إلتشي، اليوم الأربعاء، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزز الريال موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستضيف فياريال غدا الخميس في نفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 3 نقاط، ليواصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، ويظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وافتتح الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بنزيمه الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 75، فيما أضاف مارك أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة واقعة نادرة الحدوث، بعدما ألغي حكم المباراة 3 أهداف أخرى للريال، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بواقع هدفين لبنزيمه وهدف للنمساوي ديفيد ألابا.

ويأتي هذا الفوز السهل، ليتلقى الريال، المنتشي بفوزه على برشلونة في المرحلة الماضية للبطولة يوم الأحد الماضي، دفعة معنوية جديدة، قبل لقائه الهام مع ضيفه أشبيلية يوم السبت المقبل.

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