قادش يفشل في عبور ريال بيتيس في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء قادش وريال بيتيس، في المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني، حيث عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليكتفي كل منهما بحصد نقطة وحيدة.

وبقي بيتيس في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، برصيد 20 نقطة، في حين ظل قادش في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وحقق بلد الوليد انتصاره الأكبر في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الموسم الحالي، بعدما تغلب 4 / 1 على ضيفه سلتا فيجو، اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد بلد الوليد، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد سلتا فيجو، الذي تلقى خسارته الخامسة في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وبادر بلد الوليد بالتسجيل عن طريق روكي ميسا في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل أوسكار رودريجز لمصلحة سلتا فيجو في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، فرض بلد الوليد هيمنته على اللقاء، بعدما أضاف 3 أهداف أخرى عن طريق خواكين فيرنانديز في الدقيقة 62، وسيرخيو ليون، الذي أحرز ثنائية في الدقيقتين 75 و79، لينصب نفسه بطلا للمباراة.

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