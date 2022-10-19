شالكه الألماني يقيل كرامر عقب الخروج من الكأس

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء إقالة فرانك كرامر من منصب المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام هوفنهايم 1 / 5 أمس الثلاثاء والخروج من الدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا.

وذكر نادي شالكه في بيان :"نود تقديم الشكر له على احترافيته وإسهاماته، ونتمنى له التوفيق في مستقبله."

وقال روفن شرودر مدير الكرة بالنادي :"بعد تحقيق الصعود في الموسم الماضي، كان هدفنا في الموسم الجديد هو البقاء في البوندسليغا. وحتى وقت قريب، كنا مقتنعين بأننا يمكننا تصحيح المسار تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، لكننا رأينا أننا وصلنا الآن إلى نقطة يجب علينا فيها التغيير."

وتولى كرامر تدريب شالكه لمدة أربعة أشهر فقط، ويحتل الفريق الآن المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث تلقى ست هزائم خلال عشر مباريات.

وقال بيتر نابل عضو مجلس إدارة شالكه لشؤون الرياضة :"الطريقة التي لعبنا بها، خاصة في المباراتين خارج ملعبنا أمام ليفركوزن وهوفنهايم، لا تليق بشالكه."

وقال كرامر ، اليوم الأربعاء، إنه ممتن بعدما كان جزءا من هذا الفريق العظيم .

وأضاف: "أتمنى لشالكه وجماهيره الرائعة الأفضل في المستقبل، والبقاء في الدوري الممتاز بنهاية الموسم".

ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن المدرب الذي سيقود الفريق في مباراته أمام هيرتا برلين يوم الأحد المقبل، بينما سيجري الفريق تدريباته اليوم الأربعاء تحت قيادة المدربين المساعدين.

وتردد أن توماس رايس المدرب السابق لبوخوم، هو المرشح لتولي تدريب شالكه.

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