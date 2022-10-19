مونشنجلادباخ يودع كأس ألمانيا أمام دارمشتاد المنتمي للدرجة الثانية

المصدر: رويترز

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ودع بروسيا مونشنجلادباخ كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الثاني بعد هزيمته المفاجئة 2-1 أمام مضيفه دارمشتاد متصدر ترتيب الدرجة الثانية أمس الثلاثاء بعد هدف الفوز في الدقيقة 79 من آرون زيدل لاعب منتخب ألمانيا للشباب.

وكان خروج مونشنجلادباخ أبرز مفاجأة أمس الثلاثاء، حيث هز البديل زيدل الشباك بعد أربع دقائق من مشاركته.

ومنح فيليب تيتس التقدم لدارمشتاد في الدقيقة 23، لكن لوكا نيتس أدرك التعادل بعد خمس دقائق من الاستراحة بتمريرة من الحسن بليا.

وعبرت أغلب الأندية المنافسة في الدرجة الأولى إلى الدور الثالث، إذ سحق رازن بال شبورت لايبزيج حامل اللقب ضيفه هامبورج 4-صفر.

كما تأهل أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي بتغلبه 2-صفر على شتوتجارت كيكرز، وصعد أيضا كل من بوخوم وفولفسبورج.

وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الأولى، سحق هوفنهايم ضيفه شالكه 5-1 ليزيد الضغط على النادي القادم من وادي الرور بعد البداية السيئة هذا الموسم.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على أوجسبورج اليوم الأربعاء، بينما يلعب بروسيا دورتموند ضد هانوفر.

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