اتحاد الكرة الإنجليزي يتهم يورغن كلوب بالسلوك غير اللائق

المصدر: د ب أ

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالسلوك غير اللائق، في أعقاب طرده خلال المواجهة أمام مانشستر سيتي الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى كلوب البطاقة الحمراء من قبل الحكم انتوني تايلور في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي جرت على ملعب أنفيلد، بعد صراخه بغضب في وجه الحكم المساعد.

وطالب كلوب بحصول فريقه على ضربة حرة بعد تدخل بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر، ضد محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف سجله النجم المصري.

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي "تم اتهام يورغن كلوب بانتهاك لائحة الاتحاد الإنجليزي عقب المباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم الأحد".

وأضاف البيان "يبدو أن سلوك مدرب ليفربول في الدقيقة 86 من تلك المباراة لم يكن لائقا، ولديه مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم رد".

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