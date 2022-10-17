نيمار أمام محكمة في برشلونة في قضية انتقاله من سانتوس

المصدر: رويترز

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سيمثل نيمار مهاجم البرازيل وباريس سان جيرمان بجانب ثمانية أشخاص آخرين أمام محكمة في برشلونة، اليوم الاثنين، بعد اتهامات بالغش والفساد خلال عملية انتقال اللاعب من سانتوس إلى برشلونة في 2013.

ويسعى مدعون في إسبانيا إلى حكم بسجن نيمار لعامين وتغريمه عشرة ملايين يورو (9.8 ملايين دولار) بجانب السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة الأسبق ساندرو روسيل، وتغريم النادي الكتالوني 8.4 ملايين يورو.

وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت حقها من انتقال اللاعب؛ لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

وطالبت الشركة بعقوبة أشد على نيمار بالسجن خمس سنوات وغرامات بقيمة 149 مليون يورو مع حرمانه من اللعب خلال مدة العقوبة التي يحددها القاضي.

وبجانب نيمار (30 عاماً) من المتوقع أن يمثل للمحاكمة، صباح الاثنين، والدا اللاعب وممثلو الناديين، ومنهم رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه روسيل، ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريجيز.

وقال باولو ناصر محامي شركة (دي.آي.إس) في مؤتمر صحفي ببرشلونة يوم الخميس: "نيمار، بالتواطؤ مع والديه ومجلسي إدارة برشلونة وسانتوس، خان ثقة موكلي. القيمة الحقيقية للانتقال (بين سانتوس وبرشلونة) كانت 82 مليون يورو، وظهرت 17 مليون يورو فقط في التحويل الرسمي".

وأضاف أن نيمار لم يتم بيعه لمن يدفع أعلى سعر، مشيراً إلى أن أندية أخرى عرضت 60 مليون يورو للحصول على خدماته.

ونفى كل المتهمين عدة مرات ارتكاب أي مخالفة.

وخسر نيمار، وهو عضو بارز بمنتخب البرازيل الذي يخوض نهائيات كأس العالم في قطر الشهر المقبل، طعناً أمام المحكمة العليا الإسبانية في 2017 ما مهد الطريق أمام محاكمته.

وليس من الواضح إن كان سيُطلب من نيمار البقاء خلال جلسات الاستماع بأكملها، والتي من المتوقع أن تستمر سبعة أيام.

وسجل نيمار هدف فوز سان جيرمان 1-صفر على أولمبيك مرسيليا، الأحد، وسيواجه فريقه أجاكسيو يوم الجمعة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي قبل مواجهة مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم 25 أكتوبر الجاري.

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