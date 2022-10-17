مبابي "مصدوم" من أنباء رحيله عن سان جيرمان

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

‬نفى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان التقارير الصحفية الأخيرة التي تزعم رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي في يناير المقبل، قائلاً إنه اندهش من نشر هذه الأخبار.

وأبلغ الصحفيين عقب فوز سان جيرمان 1-صفر على أولمبيك مرسيليا، الأحد، بدوري الدرجة الأولى الفرنسي: "لم أطلب أبداً الرحيل في يناير".

وأضاف: "المعلومات التي خرجت (في يوم مباراة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا) لم أفهمها، لست مرتبطاً بهذه المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر".

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن مهاجم فرنسا شعر بالضجر لعدم التزام النادي بوعوده ويريد المغادرة في أسرع وقت ممكن.

وتابع مبابي: "صُدمت عند معرفة هذه الأنباء مثل الجميع، ربما يعتقد الناس أنني متورط في هذا الأمر وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق.

كنت نائماً وكان الأشخاص المحيطون بي في مباراة لأخي الصغير، ذهلنا جميعاً عندما اكتشفنا ذلك".

وواصل: "بعد ذلك اضطررنا للتعامل مع الأمر، كانت أمامنا مباراة وأردت فقط القول إن هذه المعلومات مغلوطة تماماً، أنا سعيد جداً هنا".

وارتبط اللاعب البالغ عمره 23 عاماً بالانتقال إلى ريال مدريد بطل إسبانيا في فترة التعاقدات الصيفية الماضية، بعد خمس سنوات في باريس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز