تونالي يهدي ميلان فوز متأخراً في فيرونا

المصدر: رويترز

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أحرز ساندرو تونالي هدفاً قرب النهاية ليمنح ميلان حامل اللقب الفوز 2-1 على فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 23 نقطة ويتأخر بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر بعد عشر جولات.

وتقدم الفريق الزائر بهدف سجله ميجيل فيلوسو لاعب فيرونا بطريق الخطأ في مرماه بعدما حول عرضية رافائيل لياو إلى داخل شباكه في الدقيقة التاسعة.

وسنحت لأوليفييه جيرو مهاجم ميلان فرصة لتسجيل الهدف الثاني بعد دقيقتين، بعد تمريرة إبراهيم دياز، لكن تسديدته أخطأت المرمى.

واستحق فيرونا التعادل بعد مرور 19 دقيقة حيث سدد كوراي جونتر كرة ضعيفة أبدلت اتجاهها في ماتيو جابيا مدافع ميلان ودخلت مرمى الحارس تشيبريان تاتاروشانو.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لمنصة (دازون): "كانت بداية جيدة وكان يمكننا التقدم 2-صفر وسيطرنا على المباراة، لكن استقبلنا هدف التعادل لسوء الحظ وفقدنا الإيقاع وارتكبنا الكثير من الأخطاء، انقسم الفريق إلى جانبين وتركنا مساحات كبيرة لفيرونا".

وتراجع إيقاع المباراة في نهاية الشوط الأول، إذ بدا أن الفريقين في انتظار الفرصة لشن هجمة مرتدة بدلاً من السيطرة على اللعب.

واقترب أيدين هروستيتش من تسجيل هدف التقدم لصاحب الضيافة بعد الاستراحة بدقيقتين، لكن تسديدته قريبة المدى مرت بجوار القائم.

وتصدى الحارس لورينتسو مونتبيو ببراعة لانفراد من البديل أنتي ريبيتش في الدقيقة 49.

واقترب فيرونا من التسجيل في الدقيقة 56 عندما اصطدمت ضربة رأس من روبرتو بيكولي، الخالي من الرقابة، بإطار المرمى بينما سدد جونتر الكرة عالياً.

وضمن ميلان الفوز في الدقيقة 81 عندما مرر ريبيتش الكرة إلى تونالي بمفرده داخل منطقة الجزاء ولم يواجه صعوبة في التسديد داخل شباك الحارس مونتيبو.

وأضاف بيولي: "أحب ما يقوله اللاعبون، نحتاج للتنافس بقوة على مراكز المقدمة وهذا يعني الفوز بمباريات كثيرة وجمع نقاط عديدة من كل الملاعب".

وبقي فيرونا في منطقة الهبوط برصيد خمس نقاط ويأتي في المركز 18.

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