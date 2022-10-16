الريال يقسو على برشلونة بثلاثية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 1 على ضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 25 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تلقى خسارته الأولى بالمسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيدا.

وتقدم الريال بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، قلص (البديل) فيران توريس الفارق، بتسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83، غير أن البرازيلي رودريجو قضى نهائيا على آمال الفريق الكتالوني في التعادل، عقب تسجيله هدف الريال الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عبر ركلة جزاء.

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