أيندهوفن يفوز على أوتريخت ويتصدر الدوري الهولندي مؤقتا

المصدر: د ب أ

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تصدر فريق أيندهوفن جدول ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم عقب فوزه على أوتريخت 6 / 1 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العاشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز سبارتا روتردام على نيميجن 2 / صفر، وتفينتي أنشخيدة على جرونينجين 3 / صفر.

وسجل أهداف أيندهوفن تشافي سيمونز (هدفين) في الدقيقتين الثامنة و60، وجوس تيل (هدفين) في الدقيقتين 33 و38 وأنور الغازي (هدفين) في الدقيقتين 86 و89.

في المقابل سجل هدف أوتريخت ساندر فان دي ستريك في الدقيقة 24.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أوتريخت عند 12 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز تفينتي أنشخيدة على جرونيجين بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فيرجيل ميسيدجان وجوشوا برينت وريكي فان فولسفينكيل في الدقائق 48 و55 و84.

ورفع تفينتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس،فيما وتوقف رصيد جرونينجين عند ثماني نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز سبارتا روتردام على ضيفه نيميجن 2 /صفر.

وتقدم ديرك أبيل بهدف لسبارتا في الدقيقة السابعة ثم أضاف جوناثان دي جوزمان الهدف الثاني في الدقيقة 29.

الفوز رفع رصيد سبارتا إلى 17 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد نيميجن عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.





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