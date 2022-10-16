تشيلسي يصعد للمربع الذهبي بفوز مثير على أستون فيلا

المصدر: د ب أ

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فاز فريق تشيلسي على مضيفه أستون فيلا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا وساوثهامبتون مع ويستهام 1/1.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون مونت الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين السادسة و65.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثالثة، تعادل ساوثهامبتون مع ويستهام 1/1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله رومان بيرود في الدقيقة 20 وتعادل ويستهام عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 64.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن عشر كما رفع ويستهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

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