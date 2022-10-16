استئناف مباراة ليدز وأرسنال بعد توقفها 38 دقيقة بسبب انقطاع الكهرباء

المصدر: د ب أ

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توقفت مؤقتا مباراة ليدز يونايتد وأرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد وقت قصير من بدايتها بسبب انقطاع الكهرباء قبل استئنافها عقب 38 دقيقة تأخير.

وتسبب انقطاع الكهرباء في مشكلات في أنظمة الاتصال بين الحكام وحكم الفيديو المساعد مما حال معه التواصل بينهم.

ومع عدم وجود حل للمشكلة بعد توقف المباراة لمدة عشر دقائق،تحدث الحكم مع مدربي الفريقين وطلب من اللاعبين العودة لغرف الملابس وسط صيحات الاستهجان من الجمهور في الملعب.

واستأنفت المباراة بعد استعادة التيار الكهربائي وتأكد الحكم من عمل تقنية الفيديو وتقنية خط المرمى.

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