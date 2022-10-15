فرانكفورت يكتسح ليفركوزن وينضم لكبار البوندسليجا

المصدر: د ب أ

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تقدم اينتراخت فرانكفورت للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه باير ليفركوزن 5 /1 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من البوندسليجا.

وسجل شتوتجارت فوزه الأول هذا الموسم واكتسح ضيفه بوخوم 4 /1.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على مضيفه فيردر بريمن 2 /صفر وتعادل فولفسبورج مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 /2.

وعلى ملعب دوتش بانك بارك، تعرض ليفركوزن للهزيمة الأولى منذ تعاقده مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف سجله دايتشي كامادا في الدقيقة 45.

وبعد مضي 11 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني رد بييرو هينكابي بهدف التعادل لليفركوزن لكن بعد دقيقتين فقط أضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وسجل يسبر ليندستروم الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 65 ثم حصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء في الدقيقة 72 تزامنت مع طرد هينكابي لاعب ليفركوزن، ليحرز منها دايتشي كامادا الهدف الرابع.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة سجل لوكاس ألاريو الهدف الخامس لفرانكفورت.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن هوفنهايم صاحب المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط خلف يونيون برلين المتصدر ونقطة واحدة عن فرايبورج الوصيف، وتوقف رصيد ليفركوزن عند ثمان نقاط في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا، تقدم سيلاس بهدف لشتوتجارت من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ثم أضاف نويرو احمادا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 ورد سيمون زولر بهدف لبوخوم في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني أحرز سيلاس الهدف الثاني له ولشتوتجارت في الدقيقة 64 وتكفل واتارو إيندو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى ثمان نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بوخوم عند أربع نقاط في المركز الأخير.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، حسم ماينز فوزه على فيردر بريمن بهدفي، ماركوس إنجفارتسن ولي جاي سونج في الدقيقتين 36 و66.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى 15 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن بريمن صاحب المركز الثامن.

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، تعادل فولفسبورج مع ضيفه جلادباخ بهدفين لمثلهما.

وسجل ماركوس تورام هدفي جلادباخ في الدقيقتين 13 و48 وتكفل يانيك جيرهاردت والمصري عمر مرموش بتسجيل هدفي فولفسبورج في الدقيقتين 43 و69.

ورفع جلادباخ رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مقابل عشر نقاط لفولفسبورج في المركز الثالث عشر.

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