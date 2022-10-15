كايسيدو: الإكوادور مرشحة للفوز بكأس العالم في قطر

المصدر: رويترز

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‬قال لاعب الوسط مويسيس كايسيدو إن الإكوادور قد تفجر مفاجأة بالفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر، وستعتبر مسيرتها ناجحة إذا وصلت إلى الدور قبل النهائي.

وتأهلت الإكوادور لكأس العالم للمرة الرابعة عقب فشلها في بلوغ النهائيات في روسيا قبل أربع سنوات، ولعب كايسيدو لاعب وسط برايتون أند هوف ألبيون دورا محوريا في تصفيات أمريكا الجنوبية بالتسجيل أمام أوروغواي وتشيلي.

وأبلغ محطة ستار بلوس "الإكوادور بالطبع مرشحة للفوز بكأس العالم، نحن فريق جيد جدا وسنقاتل حتى النهاية".

وأضاف "مسيرة جيدة للإكوادور في كأس العالم تعني الوصول لقبل النهائي، أنا وبقية الزملاء نريد رفع اسم الإكوادور عاليا".

وكانت أفضل نتيجة للإكوادور في النهائيات بنسخة ألمانيا 2006 حين خرجت أمام إنجلترا من دور 16، وهي المرة الوحيدة التي بلغت فيها أدوار خروج المغلوب.

وأنهت الإكوادور التصفيات بالمركز الرابع خلف البرازيل والأرجنتين وأوروغواي، وستصل إلى قطر بمعنويات مرتفعة.

وتابع كايسيدو (20 عاما) "نحتاج للإيمان، نحن فريق رائع وشاب ونحتاج فقط إلى ثقة أكبر بأنفسنا، توجد الكثير من المواهب لدينا".

وتخوض الإكوادور المباراة الافتتاحية أمام قطر صاحبة الضيافة يوم 20 نوفمبر ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا هولندا والسنغال.

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