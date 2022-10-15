توني يسجل هدفين في فوز برنتفورد على برايتون

المصدر: رويترز

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سجل إيفان توني مهاجم برنتفورد هدفا رائعا بالكعب في الشوط الأول وأضاف آخر من ركلة جزاء ليمنح فريقه الفوز 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

وعزز توني (26 عاما) فرصه في الانضمام لتشكيلة إنجلترا بكأس العالم بأدائه القوي اليوم ورفع رصيده إلى 55 هدفا في 100 مباراة بجميع المسابقات مع برنتفورد.

ونال الفريقان فرصا خطيرة للتقدم في الشوط الأول وسدد برايان مبيمو لاعب برنتفورد في إطار المرمى قبل أن يفتتح توني التسجيل بطريقة مذهلة.

ومرر المهاجم فرانك أونيكا تمريرة عرضية حولها توني بكعبه لتمر الكرة بين قدمي المدافع آدم ويبستر في طريقها إلى الشباك.

وفي ظل معاناة الزوار في التعامل مع الضربات الثابتة لبرنتفورد نال توني ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد تعرضه لعرقلة من المدافع جويل فيلتمان وسددها بثقة ليضاعف النتيجة.

وارتقى برنتفورد للمركز الثامن ولديه 13 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برايتون سابع الترتيب.

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