ليجري:يوفنتوس بحاجة للحفاظ على الأداء السلس أمام تورينو

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه يتعين على يوفنتوس الحفاظ على بساطة الأداء وسلاسته في مباراة القمة أمام تورينو باستاد تورينو غدا السبت مع تطلع الفريق لتغيير الأداء السيء الذي قدمه مؤخرا.

ويتعرض فريق أليجري لضغوط بعد أن قدم أداء ضعيفا هذا الموسم، بينما يعاني من قائمة طويلة من الإصابات.

قال أليجري "تورينو فريق قوي ويهاجم، لذلك ستكون مباراة معقدة مثل بقية المباريات.

"يجب أن نلعب مباراة حذرة ونلجأ للتمريرات القصيرة والدقيقة ونعمل كفريق واحد لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية".

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في ترتيب الدوري بعد ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات ويتطلع إلى التعافي بعد الخسارة المفاجئة 2-صفر خارج أرضه أمام مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

ونفى أليجري أن يكون قد قلل من طموحات الفريق في ضوء النتائج الأخيرة واستبعد الاستقالة على الرغم من الأداء الضعيف للفريق الإيطالي.

وقال أليجري "الأهداف هي نفسها دائما ... لكن لدينا متسع من الوقت للتعافي.

"رئيس النادي يشجع الفريق والأجواء مشجعة، والآن نحن بحاجة إلى العمل معا بشكل أكبر بين النادي والفريق والجهاز الفني والجماهير".

وأعلن النادي أمس الخميس إن أنخيل دي ماريا تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية من درجة أقل وسيغيب عن الملاعب حتى أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

وسيغيب لاعب الوسط بول بوجبا والجناح مارلي أكي إلى جانب المهاجم كايو خورخي والظهير الأيمن ماتيا دي شيليو الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز