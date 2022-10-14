غوارديولا: ليفربول لازال منافسا لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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أكد الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن ليفربول لا يزال المنافس الرئيسي لفريقه هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ليفربول يبتعد خلف مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة قبل مواجهة الفريقين بعد غد الأحد في ملعب "أنفيلد".

وكان فريق المدرب الألماني يورجن كلوب قريبا من الفوز باللقب الموسم الماضي، لكنه خسره بفارق نقطة خلف سيتي، فيما أكد غوارديولا أن المركز العاشر الذي يحتله ليفربول لا يعكس قدرات الفريق.

وبسؤاله حول إذا ما كان ليفربول واحدا من المنافسين قال غوارديولا، الذي يحتل فريقه المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر، في المؤتمر الصحفي: "لقد كانوا كذلك وسيظلون دائما كذلك، أعرف إمكانياتهم والشخصية التي يتمتعون بها".

وأضاف: "إذا أجبت على هذا السؤال حينما يكون هناك خمس أو عشر مباريات متبقية، سأقول أن ليفربول لا يمكنه المنافسة على اللقب، في تلك الحالة سيكون أرسنال، لكن في موقفنا الحالي ومع اقتراب كأس العالم، يمكن لكل شيء أن يحدث".

وأوضح المدرب الإسباني: "رأيي في هذا الفريق لن يتغير بسبب موقفهم في الجدول، وليس لثانية واحدة، لطالما كان الأمر صعبا في السنوات الماضية، لذلك ستكون مباراة صعبة".

وتابع: "المباراة ستتحدد بناء على ما سيحدث على أرض الملعب، ليس لأننا في مقدمة الترتيب أو في الأسفل".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بفارق نقطة خلف أرسنال المتصدر، فيما يحتل ليفربول المركز العاشر برصيد عشر نقاط.

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