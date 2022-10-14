إيقاف رئيس سابق للاتحاد الفنزويلي لكرة القدم 5 سنوات بتهم الفساد

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الخميس إيقاف رئيس سابق للاتحاد الفنزويلي خمس سنوات وتغريمه أكثر من 410000 دولار بعد إدانته بالفساد المالي.

وقال الفيفا إن إيقاف لاوريانو جونزاليس، الذي ترأس الاتحاد الفنزويلي بين 2017 و2020، جاء بسبب اختلاس وتبديد أموال الاتحادين المحلي والدولي.

وهذه المخالفات مرتبطة بالفترة التي أمضاها عضوا في لجنة إدارة عينها الفيفا يطلق عليها لجنة التطبيع. وقرر الاتحاد الدولي أيضا معاقبة أربعة آخرين من أعضاء اللجنة.

وتقرر إيقاف كارلوس تيران، وهو حاليا عضو بلجنة التأديب بالفيفا، عامين وتغريمه 10000 فرانك سويسري (9995 دولارا) لموافقته وحصوله على "مزايا مالية غير مستحقة في شكل مدفوعات شهرية إضافية".

وأدين برناردو أنور جييامون ولويس إدوارد فرناندز وخيلبرتو فيلاسكو راميريز بتلقي مدفوعات شهرية وتضارب المصالح ضمن مخالفات أخرى.

وتقرر إيقافهم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين وتغريم كل منهم 10000 فرانك سويسري.

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