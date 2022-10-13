لسوء النتائج..ريمس الفرنسي يقيل مدربه الإسباني غارسيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي ريمس الفرنسي اليوم الخميس إقالة مدربه الإسباني أوسكار غارسيا بسبب تدهور النتائج.

وحصد ريمس ثمان نقاط فقط من أول عشر مباريات له هذا الموسم، وفي الأسبوع الماضي فرض التعادل السلبي على باريس سان جيرمان المتصدر.

وأوضح ريمس في بيان اليوم أن جارسيا أقيل من منصبه "في ضوء النتائج التي جاءت بعيدة عن الأهداف المتوقعة، وذلك بهدف حماية مصالح النادي".

وسيتولى المدرب المساعد ويليام ستيل، الإشراف على ريمس بشكل مؤقت.

وتولى غارسيا، المدرب السابق في قطاعات الناشئين بنادي برشلونة، تدريب ريمس في يونيو 2021 بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وبات غارسيا رابع مدرب يتعرض للإقالة في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي بعد بيتر بوش مدرب ليون وميشيل دي زاكاريان مدرب بريست وجين مارك فورلان مدرب أوزير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز