تشيلسي يتصدر مجموعته بدوري الأبطال بفوز مريح على ميلان

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز تشيلسي للمرة الثانية على ميلان ليتصدر المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بانتصاره 2-صفر في سان سيرو اليوم الثلاثاء، وهي مباراة كان لزاما على أصحاب الأرض أن يخوضوا أغلب أوقاتها بعشرة لاعبين.

وفي محاولة للبناء على الفوز 3-صفر على الفريق الإيطالي الأسبوع الماضي، أصبحت مهمة تشيلسي في ملعب ميلان الشهير أكثر سهولة بعد طرد المدافع فيكايو توموري أمام فريقه السابق لتتلقى شباك ميلان هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وسجل جورجينيو من ركلة جزاء بعد أن هدأت احتجاجات ميلان قبل أن يضاعف المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج تقدم تشيلسي في الدقيقة 34.

ورغم النقص العددي، ضاعت عدة فرص مهمة لميلان في الشوط الثاني، حيث أهدر الظهير سيرجينو ديست أخطرها بتسديدة مرت فوق المرمى من موقع جيد.

لكن تشيلسي ظل بعيدا عن مواجهة أي متاعب في أغلب الفترات، حيث رفع الفوز رصيده إلى سبع نقاط من أربع مباريات، متقدما بنقطة واحدة على سالزبورج وثلاث نقاط على ميلان ودينامو زغرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز