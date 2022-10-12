مبابي يضغط من أجل الرحيل عن سان جيرمان.. وعمالقة أوروبا يترقبون

المصدر: د ب أ

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أصبح مستقبل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا مع فريقه باريس سان جيرمان محل تساؤل مرة أخرى، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب الفائز بلقب كأس العالم يضغط من أجل الرحيل عن ملعب حديقة الأمراء في يناير المقبل.

ومدد مبابي /23 عاما/ عقده مع سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الحالي، في الوقت الذي كان بوسعه الرحيل في صفقة انتقال حر، لكن بطل الدوري الفرنسي أقنعه بالبقاء مقابل أن يصبح اللاعب الأعلى دخلا على مستوى العالم.

وبعد بضعة أشهر من إغلاق مسألة الرحيل، يبدو أن فصلا جديدا في قصة مبابي قد بدأ، حيث يتردد أن علاقته بباريس سان جيرمان قد تدهورت.

وهناك مجموعة محدودة من الأندية بوسعها تحمل القيمة المالية الضخمة التي سيطلبها سان جيرمان للسماح برحيل نجمه الدولي.

وقد يعود ريال مدريد الإسباني إلى الصورة، بعد أشهر من إخفاقه في ضم النجم الفرنسي الدولي.

كما أن ليفربول ليس ببعيد عن الصفقة القياسية المحتملة، حيث ألمح في وقت سابق إلى اهتمامه بضم مبابي في صفقة انتقال حر، كما ان تقارير صحفية نشرت قبل ثلاثة أعوام ربطت بين النادي الإنجليزي واللاعب الفائز بلقب كأس العالم.

وقد يظهر تشيلسي في الصورة أيضا، بعد استحواذ الملياردير الأمريكي تود بويلي على النادي، قبل انطلاق الموسم الحالي.

وأيضا قد يفجر مانشستر سيتي مفاجأة من العيار الثقيل ويضم مبابي إلى خط هجومه، الذي يضم القناص النرويجي المتوهج إيرلينج هالاند، من أجل تحقيق حلمه أخيرا والظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.



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