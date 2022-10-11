هاري كين لا يلتفت لشائعات اقترابه من بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

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أكد هاري كين هداف نادي توتنهام أنه يركز تماما على مسيرته مع فريقه الإنجليزي بعد تقارير صحفية ربطته بإمكانية الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويمتد عقد كين /29 عاما/ نجم المنتخب الإنجليزي، مع توتنهام حتى صيف عام 2024، لكن أثيرت تكهنات حول إمكانية رحيله إلى بايرن ميونخ الصيف المقبل، مع سعي النادي البافاري لإيجاد بديل لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني.

ويلتقي توتنهام غدا الأربعاء مع اينتراخت فرانكفورت الألماني في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الثلاثاء عن كين قوله "أركز على توتنهام وأحاول أن أبذل قصارى جهدي، بالطبع بايرن نادي قمة ، ولكن كل تركيز منصب على توتنهام ومحاولة الفوز مساء غد".

وأضاف "أشعر أنه كلما فكرت في الإصابات، كلما فكرت في إمكانية تعرضك للإصابة، يكون للأمر غالبا أثرا عكسيا".

وأشار "أخوض كل مباراة محاولا إعطاء 120% للفريق، هذه ماهية كرة القدم، في بعض الآحيان قد يواجهك سوء حظ وتتعرض للإصابة".

وأكد "من وجهة نظري، أقوم بالكثير من الأمور ليس فقط في النادي ولكن أيضا بعيدا عن النادي، لكي أضمن التعافي بشكل جيد وأن أكون في أفضل صورة جسدية، لا يمكن أن أتعمد الإصابة، لكن بالتأكيد في كرة القدم قد يحدث أي شيء".

وتابع "لكن هذا لا يغير الطريقة التي العب بها أو الطريقة التي أفكر بها، سأكون مخطئا لو فعلت ذلك، أدخل كل مباراة محاولا أن أبذل كل ما في وسعي للفريق والنادي ، وأحاول وأركز على ذلك".

وأوضح "لدينا مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، سيكون الأمر غريبًا فيما يتعلق بجدولنا الزمني المتخم. نلعب ونلعب ونلعب".

وأكد "في الطبيعي تحتاج إلى ستة أسابيع للاستعداد للبطولات الكبرى ، الآن لدينا أسبوع واحد لتحويل أذهاننا إلى هذا الشعور، ونبدل أذهاننا إلى البطولة الأكبر في كرة القدم... هذا سيكون على الأرجح الشيء الأكثر صعوبة".

وأشار كين "لكننا نستعد كثيرا هنا، نعمل بكل قوة قبل كل مباراة نخوضها لنادينا، كأس العالم ليس بالشيء الذي أفكر فيه حقا... أحاول التركيز على كل مباراة على حدة، وأن أقدم أفضل ما لدي، هذا ما سأواصل القيام به".

وأثنى كين على القناص النرويجي إيرلينج هالاند الذي يتوهج بشكل لافت منذ انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال كين "لقد سجل بداية مذهلة للموسم، كل الإشادة له ، ولكنه ليس بالشيء الذي يمكنني التحكم فيه، أركز على ما يمكنني القيام به ومساعدة الفريق بأي طريقة ممكنة".



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