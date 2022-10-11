مدرب شاختار: سنقاتل الريال مثل الجنود الأوكران

المصدر: رويترز

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قال إيجور يوفيتشفيتش، مدرب شاختار دونيتسك، إن فريقه لن يسمح للوضع في أوكرانيا بتدمير معنوياته، وسيقاتل في مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء مثل الجنود الأوكرانيين.

وأمطرت روسيا بعض المدن الأوكرانية بالصواريخ أمس الاثنين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة في أكثر هجماتها توسعا منذ بدء الحرب في فبراير.

وأبلغ يوفيتشفيتش مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين "لا يمكنك تدميرنا. روحنا ووحدتنا. يمكنك كسر الحالة المزاجية مؤقتا. لكن لا يمكنك تدميرنا". "معا نحن أقوى. كرياضيين ندرك أنه تقع علينا مسؤولية اجتماعية. يجب أن نكون قريبين مما يحدث في أوكرانيا".

ويخوض شاختار مبارياته على أرضه في دوري الأبطال في العاصمة البولندية وارسو بسبب الحرب المستمرة، والتي تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وقال يوفيتشفيتش "العديد من لاعبي فريقي لديهم عائلاتهم في أوكرانيا، وهذا يؤثر علينا. لكنه لن يدمر معنوياتنا، وسنقاتل بينما تقاتل كل القوات المسلحة (الأوكرانية) من أجلنا ومن أجل حريتنا".

"نحن قلقون بشأن هذا الوضع الآن. لكن مع ذلك، لن يتم إلغاء المباراة. يجب أن ننزل (إلى أرض الملعب) ونظهر أننا نقاتل من أجل بعضنا البعض. وأننا نمثل الشعب الأوكراني".

وفاز ريال مدريد 2-1 على شاختار في إسبانيا الأسبوع الماضي، ويتصدر المجموعة السادسة بتسع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بخمس نقاط على نظيره الأوكراني صاحب المركز الثاني.

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