غيمارايش يكشف عن سبب رفضه الانتقال لريال مدريد

المصدر: د ب أ

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كشف برونو غيمارايش لاعب فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم أن نادي ريال مدريد الإسباني كان يسعى للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الماضية، لكن اللاعب أبدى سعادته بالالتزام بما يعتقد أنه "سيكون واحدا من أفضل المشروعات في العالم" في نيوكاسل.

ويقدم غيمارايش مستويات رائعة مع نيوكاسل منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قادما من ليون الفرنسي في يناير الماضي.

وكان نيوكاسل، الذي يدربه المدير الفني إيدي هوي، يصارع ضمن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك الوقت، لكنه أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر، ويحتل حاليا المركز السادس في المسابقة.

ومنذ تسجيل غيمارايش ظهوره الأول بقميص نيوكاسل في أوائل فبراير، حصد الفريق 48 نقطة خلال 26 مباراة، ولا يتفوق عليه في ذلك بالدوري الممتاز سوى مانشستر سيتي (59 نقطة) وأرسنال (57 نقطة) وتوتنهام (55 نقطة) وليفربول (54 نقطة).

وسجل غيمارايش خلال هذه الفترة سبعة أهداف لنيوكاسل متفوقا بذلك على أي لاعب آخر بالفريق.

لكن غيمارايش ليس مجرد لاعب خط وسط يسجل أهداف، وإنما يتفوق على جميع لاعبي نيوكاسل في مرات قطع الكرة (65 مرة) ويحتل المركز الثاني في مرات استرداد الكرة (129) والمراوغات الناجحة (31 مراوغة).

وقال غيمارايش في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية :"لم أشك أبدا في المشروع. لقد اقتنعت به منذ البداية. هذا سيكون واحدا من أفضل المشروعات في العالم."

وجذبت العروض الهائلة لغيمارايش أنظار عدد من أبرز الأندية الأوروبية، ومن بينها ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ريال مدريد التغيير فيما يتعلق بخط الوسط الذي حقق نجاحا كبيرا لفترة طويلة، والذي ضم كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.

فقد انتقل كاسيميرو، زميل غيمارايش بالمنتخب البرازيلي، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وأصبح أوريلين تشواميني يلعب دورا أساسيا بالفعل.

وكان من المحتمل أن ينضم غيمارايش إلى خط وسط ريال مدريد، لكنه أبدى سعادة بالاستمرار مع نيوكاسل.

وقال غيمارايش :"أشعر هنا وكأنني في بيتي. ريال مدريد أفضل فريق في العالم. هذا جيد. لكنها كانت مجرد محادثات، ولم يحدث شيئ."

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