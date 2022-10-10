فان دايك يكشف السبب الرئيسي لتراجع أداء ليفربول

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ا عترف فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بانخفاض الثقة في فريقه، بعد أن تراجع إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالهزيمة 3-2 أمام أرسنال يوم الأحد، لكن المدافع الهولندي أكد أنه يؤمن بالنجاح في التعافي.

وسجل بوكايو ساكا جناح أرسنال هدفين، أحدهما من ركلة جزاء قرب النهاية، ليذيق ليفربول خسارته الثانية في الموسم ويساعد أرسنال على العودة إلى القمة على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويملك ليفربول عشر نقاط من ثماني مباريات ويمر بأسوأ بداية للموسم منذ تعيين المدرب يورجن كلوب قبل سبع سنوات.

وقال فان دايك إن تراجع الثقة ترك تأثيره في المباريات الأخيرة.

وأبلغ فان دايك شبكة سكاي سبورتس "نحن جميعا بشر وفي بعض الأحيان تحتاج إلى الثقة في لحظات معينة... إذا لم تكن ثقتك بنفس الدرجة العالية، فهذا لا يساعد في مواقف معينة".

وأضاف "كل إنسان مهما كانت وظيفته، ومهما كان الموقف، فهو يحتاج إلى القليل من الثقة لكي يؤدي على أعلى مستوى. إذا لم يتحقق الفوز كما اعتدنا، فإن الثقة تنخفض كثيرا، لكننا نعلم أنه يمكن أن نتعافى".

وواصل "نحن نعلم أنه يجب علينا العمل وعلينا أن نعمل بجد. هذا الشيء الوحيد الذي يمكن فعله وهذه الطريقة الوحيدة للمضي قدما".

ويلعب فريق المدرب كلوب في ضيافة رينجرز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يستضيف مانشستر سيتي في الدوري يوم الأحد.

وقال فان دايك "الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو محاولة الفوز بالمباراة القادمة".

وتابع "نعلم أنه في الدوري ستكون مباراة صعبة جدا ولكن علينا أولاً التعافي والنظر إلى... ما يمكننا فعله بشكل أفضل لأنه سيكون هناك الكثير من اللحظات التي يمكننا جميعا أن نفعلها بشكل أفضل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز