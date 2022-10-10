بعد تسجيل أول أهدافه بالدوري الإنجليزي.. تن هاج: رونالدو يمكنه استعادة بريقه

المصدر: رويترز

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أكد إيريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أنه يؤمن بأن كريستيانو رونالدو يمكنه البناء على أول أهدافه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما منح فريقه الفوز 2-1 على مضيفه إيفرتون أمس، واستعادة بريقه مجدداً.

وشارك رونالدو بديلاً خلال اللقاء، وسجل هدف الانتصار في الشوط الأول بملعب جوديسون بارك، محرزاً هدفه 700 مع الأندية بمسيرته المذهلة عقب 20 عاماً ويومين على هدفه الأول.

وهذا أول هدف لرونالدو بالموسم الجاري بعد فترة تعثر تحت قيادة تن هاج، ويعتقد المدرب الهولندي أن الهدف سيعطيه دفعة قبل بعض المباريات المحورية.

وأضاف تن هاج: «من المبهر حقاً أن تسجل 700 هدف، إنه أداء هائل، وأنا سعيد حقاً من أجله وأهنئه، تعين علينا انتظار هذا الهدف، وأنا واثق بتسجيله للمزيد».

وتابع: «كل لاعب يحتاج إلى الأهداف، تعاملت مع هدافين، يحتاجون إلى أهداف كل موسم للاحتفاظ بشعور رائع، وبمجرد وصول الأهداف تتدفق أكثر وتصبح المباريات أسهل، وهذا سيحدث معه أيضاً».

والانتصار هو الخامس ليونايتد في آخر ست مباريات بالدوري ليحتل المركز الخامس، ويبدو تن هاج راضياً عن رد فعل الفريق عقب خسارة قمة مانشستر 6-3 من غريمه سيتي الأسبوع الماضي.

وواصل: «الانتقادات أمر طبيعي بعد قمة كبرى، لكن يجب التعامل مع ذلك والتعلم من الدروس وهذا ما فعلناه. كان الرد جيداً في مباراة الخميس (بالدوري الأوروبي) واليوم تعاملنا مع صدمة التأخر 1-صفر، وتمسكنا بالخطة، وحافظنا على ثباتنا، وأنجزنا المهمة، ويجب مواصلة العملية».

كما امتدح فرانك لامبارد، مدرب إيفرتون، الهداف البرتغالي بعد رقمه المميز.

وقال: «هو من أعظم اللاعبين، ومن المذهل أن يحتفظ بحالة بدنية جيدة، وأن يواصل تسجيل الأهداف، ويجعل الأرقام المستحيلة تبدو عادية. أردت أن يسجل في الدوري الأوروبي بمنتصف الأسبوع حين كان في رصيده 699 هدفاً، لكن أحياناً تحدث هذه الأمور في كرة القدم».

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