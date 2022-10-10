بيدري يقود برشلونة للفوز على سيلتا فيجو

المصدر: رويترز

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استعاد برشلونة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على سيلتا فيجو بفضل هدف بيدري في الشوط الأول اليوم الأحد.

ويتساوى برشلونة مع ريال مدريد حامل اللقب ولكل منهما 22 نقطة بعد ثماني مباريات لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف. وسيلعب الفريقان يوم الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة مرتقبة.

وأحرز بيدري الهدف الوحيد في الدقيقة 16 بتسديدة قريبة المدى مستغلا إخفاق أوناي نونيز مدافع سيلتا فيجو في إبعاد كرة عرضية.

وبعد بداية جيدة للموسم، خسر سيلتا في ثلاث من آخر أربع مباريات بالدوري ليحتل المركز 11 برصيد عشر نقاط، بفارق أربع عن منطقة الهبوط.

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