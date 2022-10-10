رونالدو يصل لرقم رائع جديد ويقود يونايتد للفوز على إيفرتون

المصدر: رويترز

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شارك كريستيانو رونالدو كبديل ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 2-1 على مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، ويرفع رصيده إلى 700 هدف على مستوى الأندية.

وتماما كما حدث الأسبوع الماضي في قمة المدينة أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي، وجد يونايتد نفسه متأخرا بهدف مبكر في ملعب جوديسون بارك بعد أن سدد أليكس إيوبي كرة قوية من 20 مترا.

ومع ذلك، استجاب الفريق الزائر بشكل رائع هذه المرة وسرعان ما أدرك التعادل بواسطة لاعبه الجديد البرازيلي أنتوني، ليصبح أول لاعب في يونايتد يسجل في أول ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز.

ودخل رونالدو بعد ذلك بشكل غير متوقع بعد إصابة أنتوني مارسيال، لكنه احتاج إلى 14 دقيقة فقط ليحرز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، ويصل إلى 144 هدفا مع يونايتد عبر فترتين.

واعتقد ماركوس راشفورد أنه ضمن الفوز الخامس ليونايتد في ست مباريات بالدوري بعدما هز الشباك قرب النهاية، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب لمسة يد على مهاجم إنجلترا.

وحاول إيفرتون التعادل في الدقائق الأخيرة لكن يونايتد صمد وخرج بالفوز ليصبح خامسا برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد إيفرتون، الذي انتصر في آخر جولتين، عند عشر نقاط في المركز 12.

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