نابولي يفوز على كريمونيزي ويتصدر الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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استعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريمونيزي 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل فريق أتالانتا مع مضيفه أودينيزي 2/2 ، وفوز مونزا على سبيزيا 2 / صفر، وساليرنيتانا على فيرونا 2 / 1 ،وتعادل تورينو مع إمبولي 1/1.

وسجل أهداف نابولي ماتيو بوليتانو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء وجسيوفاني سيميوني في الدقيقة 76 وهيرفينج لوزانو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وماتياس أوليفيرا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل هدف كريمونيزي الوحيد سيريل ديسرس في الدقيقة 47.

ورفع نابولي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريمونيزي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق أتالانتا مع مضيفه أودينيزي 2/2 .

وسجل هدفي أتالانتا أديمولا لوكمان في الدقيقة 36 ولويس مورييل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي أودينيزي جيرارد دولوفيو ونوهان بيريز في الدقيقة 78.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة، فاز مونزا على سبيزيا بهدفين نظيفين كارلوس أوجوستو وبابلو ماري في الدقيقتين 32 و63.

ورفع مونزا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد سبيزيا عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز ساليرنيتانا على فيرونا 2 / 1.

وسجل هدفي ساليرنيتانا كريستوف بياتيك وبولايي ديا في الدقيقتين 18 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف فيرونا فابي دي باولي في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة طرد ايفان رادفانوفيتش لاعب ساليرنيتانا وفيدريكو تشيكيريني، لاعب فيرونا، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل تورينو مع ضيفه إمبولي 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إمبولي بهدف سجله ماتيا ديسترو في الدقيقة 49 وتعادل تورينو عن طريق ساسا لوكيتش في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع تورينو رصيده على 11 نقطة في المركز العاشر كما رفع إمبولي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.





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