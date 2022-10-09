بلد الوليد يتعادل مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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تعادل فريق بلد الوليد مع ضيفه ريال بيتيس خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل قادش 2 / 2 مع ضيفه إسبانيول.

وفشل بلد الوليد وبيتيس في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد جيرمان بيزيلا لاعب ريال بيتيس في الدقيقة 35.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، كما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس.

وخيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء قادش وضيفه إسبانيول.

وبادر قادش بالتسجيل عن طريق فيكتور شوست في الدقيقة 41، لكن خوسيلو رد بهدفين لمصلحة إسبانيول في الدقيقتين 51 و67.

وشدد قادش من هجماته بغية تسجيل هدف التعادل، حتى تحقق له ما أراد، بعدما سجل لاعبه لوكاس بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ورفع قادش رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما ارتفع رصيد إسبانيول إلى 6 نقاط في المركز السابع عشر.



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